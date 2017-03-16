Тальвик: слабость следственных комиссий умаляет роль Рийгикогу

Свободная партия инициировала сегодня законопроект, который позволит следственным комиссиям Рийгикогу назначать взыскания лицам, препятствующим их работе, суммой до 8000 евро.

По словам депутата от Свободной партии Артура Тальвика, парламентский контроль за действиями власти в Эстонии ослаблен, поскольку деятельность следственных комиссий парламента не защищена законом.

”Парламентский контроль через следственные комиссии помогает обеспечить прозрачность и публичность государственной власти. Задача этих комиссий — дать политическую оценку значительным злоупотреблениям или нарушениям, не претендуя на место судебной власти. Без предложенных нами поправок, следственные комиссии не могут беспрепятственно выполнять свою работу и становятся бессмысленными, потому как каждый может послать их на все четыре стороны”, — заявил Тальвик.

По словам Тальвика, слабость следственных комиссий — это одна из причин понижения значения и авторитета парламента в целом.

”Мы предлагаем четкую модель, в соответствии с которой лицам, которые не отвечают на вопросы комиссии, не передают ей документы или не являются без уважительной причины по повестке, можно назначать денежное взыскание до 8000 евро до тех пор, пока требование комиссии не будет выполнено”, — сказал депутат.

”На практике выяснилось, что действующее административное наказание комиссия не может применить, потому как для этого не созданы необходимые законодательные условия. Эту проблему уже несколько раз признавали в конституционной комиссии Рийгикогу, но до сих пор ни одна их партий ничего не предпринимала”, — добавил Тальвик.

В соответствии с законом о распорядке и работе Рийгикогу, следственные комиссии расследуют вопросы, вызывающие большой общественный интерес. Например, в 2016 году свою работу завершила следственная комиссии по расследованию коррупции в Таллиннском порту. Следственная комиссия — один из инструментов парламента, предназначенный для контроля за действиями исполнительной власти, однако эти комиссии могут осуществлять контроль и в других сферах общественной жизни. Действующее на данный момент административное наказание до 1200 евро для тех, кто препятствует работе комиссии, неприменимо по той причине, что расследование должен провести от начала до конца суд, но в процессуальном законодательстве отсутствует соответствующий механизм.