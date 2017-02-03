Тальвик об использовании кредиток: если политическая элита продолжит в том же духе, общество радикализуется

Раскритиковавший в передаче "Pealtnägija" ("Очевидец") расходы по кредитной карте президента Тоомаса Хендрика Ильвеса депутат парламента Артур Тальвик уточнил, что его цель обратить внимание на нынешнюю политическую культуру и поведение элиты.

Председатель специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу Артур Тальвик (Свободная партия) сначала привел для сравнения расходы по кредитной карте президента Ильвеса в прошлом году — 90 000 — и расходы бюро премьер-министра — 20 000 евро. "Дорогой реквизит и гламур не делают личность и государство больше. Умные мысли и хорошая реализация — это то, что придает значение государству", — подчеркнул Тальвик.

Член Свободной партии также предложил решение: компенсация. "Если вечером случилось изрядно выпить вина, то утром смотришь на трезвую голову, что теперь неправильно просить за это денег", — отметил Тальвик. Кроме того, ведомство и чиновники могли бы не выдумывать схемы, как прикрыть расходы, а быть стражами кошелька.

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Общественное внимание к расходам по кредитной карте, по оценке Тальвика, необходимо. "Это может показаться мелочным, суммы могут быть маленькие, но это вопрос образа мышления: если нарушают здесь, нарушение может продолжиться на гораздо большем уровне", — добавил Тальвик.

Так Тальвик подчеркивает важность прозрачности. "Вопрос не в мелочном вынюхивании, а в том, что политическая культура должна измениться. "Понимание, что одно дело — государственные деньги, другое — личные, там должна быть очень строгая граница".

"Не может возникать такого ощущения, что тебе все разрешено. Здесь вопрос не в президенте, а его дворе. Они могли бы быть людьми, которые говорят, что поищем более дешевый отель или забронируем отель раньше — будем совершать полезные для государства сделки". Тальвик характеризует это как разумную бережливость среди управляющих государством.

"Ужин ужином, но где-то проходят границы. На концерт любимой группы, безусловно, пошел бы за свои деньги". По словам депутата парламента, такие разоблачения не должны вызывать в обществе гнев, а должны приводить к тому, чтобы власть вела себя прозрачно.

"Эстонская политическая элита должна понять, что если это продолжится, то однажды общество просто радикализуется, и это не просто так, а именно из-за поведения политической элиты".