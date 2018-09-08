Таллинским районам — четверть века: праздничные мероприятия продолжаются

Ласнамяэсцы начали отмечать дату еще 26 августа, когда праздновался День Ласнамяэ. В сентябре они смогут принять участие в двух экскурсиях, во время которых Йозеф Кац расскажет об истории района. Районная управа выпустила книжку "Ласнамяэские истории. Поход из давних времен в будущее".

Ныммеская управа решила соединить воедино четверть века района с отмечаемым ежегодно 12 ноября днем предоставления Нымме прав города — таковым это район был с 1926 по 1940 год.

В Мустамяэ юбилей будет отмечаться 15 сентября в парке Мянни. Правда, этот район отметил свое рождение еще весной, 16 апреля.

В Хааберсти дате посвящены концерт на берегу пруда в Ыйсмяэ под названием "Осень в Хааберсти" 15 сентября, фотовыставка Пеэтера Ланговица "Взгляд в прошлое — Вяйке-Ыйсмяэ", которая откроется 3 октября в 14 часов в Хааберстиском социальном центре.