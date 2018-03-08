08.03.2018, 15:01

Таллинский зоопарк предлагает труп тигрицы музеям

 (21)
rus.delfi.ee
EST 17
tiiger
фото иллюстративноеFoto: Tiina Reinart, Maaleht

Таллиннский зоопарк предлагает музеям природы труп усыпленной тигрицы, если музеи не проявят интереса, труп утилизируют, передает rus.err.ee.

"Мы предлагаем тигрицу музеям природы, если они не проявят интереса, труп будет утилизирован, — сообщил директор зоопарка Тийт Маран. — Если музей хочет получить тигрицу, он сам решит, что с ним делать".

В среду ветеринар Таллиннского зоопарка провел эвтаназию 20-летней амурской тигрицы Спейги, которую также называли Пийга. В последние недели жизни пожилой тигрице было сложно двигаться, в конце концов она уже не могла подниматься на лапы. Обезболивающие лишь ненадолго приносили ей облегчение, тигрица испытывала страдания.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии