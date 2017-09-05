Таллинский социальный центр бесплатно консультирует по вопросам экономики и финансов

Таллинский социальный центр предоставляет таллинцам бесплатные консультации в области экономики и обязательственного права, сообщает Раэпресс.

Цель консультаций по вопросам экономики — помочь отдельным людям и семьям успешнее преодолевать экономические трудности и затруднения социального характера, обучая эффективному использованию денежных ресурсов и предотвращению возникновения долгов. В основе консультации лежит анализ доходов и расходов человека, составление семейного бюджета при относительно скромных доходах. Консультации даются по рабочим дням по адресам Туулемаа, 6 и Махтра, 44.

Цель консультаций в области обязательственного права — выправление положения людей и семей, попавших в трудное финансовое положение. Консультанты ознакомят с правами и обязанностями должника, возможностями получения ими помощи, окажут содействие в составлении соответствующих документов и представлении ходатайств. Прием по этим вопросам проводится в рабочие дни по адресам Туулемаа, 6, Академия, 34, Махтра, 44, Мяннику, 92 (сюда есть доступ и инвалидам). По договоренности консультанты могут прибыть на место, в какое-то учреждение, для проведения групповой консультации.

Информация и регистрация: по рабочим дням с 9 до 16 часов по тел. 666 0886; по адресу электронной почты volanoustaja@swcenter.ee.