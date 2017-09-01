Таллинский Дом учителя отмечает 60-летие

Во вторник, 5 сентября, Дом учителя на Ратушной площади отмечает 60-летие. Юбилейное торжество начнется в 16:30 в Коронном зале.

Рассказы и фотографии напомнят об истории этого здания, начало которой относится к ХIII веку. Здесь, в частности, располагалось Временное правительство Эстонской Республики, потом казино Центрального офицерского собрания, сообщает Раэпресс.

В советское время, сразу после второй мировой войны, в здании расположился гарнизонный Дом офицеров, а с 1957 года, после того, как было построено новое здание Дома офицеров флота на бульваре Мере (нынешний Центр русской культуры), — Таллинский Дом работников образования и науки, переименованный затем в Дом учителя.

Сейчас здесь проводятся различного рода мероприятия. Дом стал центром повышения квалификации учителей, и не только. Здесь проводятся занятия для родителей, конкурсы для учащихся, работают объединения учителей-предметников.

В Ганзейском зале будет развернута выставка произведений художников времен Ратушной галереи.