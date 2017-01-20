На завершающейся неделе в Таллинне стартовал необычный проект учебных мастерских, который по-эстонски называется "Vau, ohhoo!”, что в переводе может звучать как "Ого, как здорово!", и обучение в ходе которого проходит с помощью захватывающего сюжета, охватывающего несколько предметов, сообщает Раэпресс. Это делает процесс обучения увлекательным и для обучаемых, и для обучающих.

Как отметил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, несмотря на высокие международные оценки учебного процесса, в Эстонии растет осознание необходимости изменения подхода к обучению, поскольку школа все больше отстает от жизни и перестает отвечать чаяниям и потребностям как обучаемых, так и работодателей. Предполагается, что в недалеком будущем на первый план начнут выходить в основном такие качества, как творческий подход и способность к адаптации, социальная интеллигентность, компетентность в вопросах разнообразия культур, дизайнерское мышление. У учеников отмечается стремление к обучению через практическую деятельность, через что-то такое, что можно "пощупать". Программа работы учебных мастерских или мастер-классов подкрепляет изучаемое по государственной программе, но отличается практическим характером, учит замечать проблему, анализировать ее, экспериментировать в поисках решения.

Учебные мастерские проводятся два раза в месяц в виде трехчасовых сессий для учащихся и учителей. В рамках пилотного проекта открываются две мастерские, в каждой из которых смогут принять участие 20 учеников и 20 учителей. И для тех, и для других участие в проекте бесплатное.