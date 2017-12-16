Таллинская церковь св. Иоанна отмечает в воскресенье юбилей

Таллинская церковь св. Иоанна отмечает в воскресенье, 17 декабря, свой полуторавековой юбилей. Помимо всех торжественных мероприятий, в это день впервые прозвучат с колокольни новые колокола.

Колокольный звон будет с 9 часов 40 минут в течение 20 минут разносить рождественские мелодии, сообщает Раэпресс. Но юбилейные события начнутся в 9 часов со сбора на молебен в церкви Святого духа, затем собравшиеся в сопровождении духового оркестра полиции и погранохраны пройдут на площадь Вабадузе, где по завершению колокольного звона начнется в 10 часов торжественное богослужение уже в церкви-юбилярше.

Празднование начинается в церкви Святого духа не случайно. 150 лет назад от прихода этой церкви отделилась эстонская его часть, построившая себе новый храм. Переход от Святодуховской до Яановской церкви пройдет точно так, как это происходило полтора века назад.

Юбилейную службу проведут архиепископ Урмас Вильма и почетный архиепископ Андрес Пыдер. После службы выступят мэр Таллинна Таави Аас и другие. В заключение всем участникам торжеств предложат чашку горячего чая или кофе и кусок торта.