Таллинну предлагается испытать самоуправляемые автобусы в сети общественного транспорта

Таллиннская городская управа направила на утверждение городского собрания проект постановления об участии в международном проекте перехода в общественном транспорте "последней мили" на экологически чистые и самоуправляемые транспортные средства, сообщает Раэпресс.

Цель этого проекта — выход в рамках пилотного проекта на использование в сети городского общественного транспорта самоуправляемых автономных автобусов. Как считает вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, это совпадает с целями программы развития Таллинна, даст знания и опыт внедрения экологичных и "разумных" транспортных средств. Кроме того, это позволит преодолеть предубеждение относительно самоуправляемого транспорта.

В ходе этого проекта Таллинн, Хельсинки и Конгсберг обязуются тестировать автономный транспорт в течение 6-9 месяцев.

Смета всего проекта 3 890 451,14 евро, из которых на бюджет Таллинна приходятся 382 000 евро, в том числе самофинансирование 57 300 евро. Срок осуществления проекта — до 1 сентября 2020 года.