27.01.2018, 21:10

Таллинну не удалось стать столицей "Тотального диктанта-2018"

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rus.delfi.ee
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Totalny Diktant
Totalny DiktantFoto: Karli Saul

Столицей "Тотального диктанта" в 2018 году станет город Владивосток, заявка которого опередила четыре города, вошедшие в шорт-лист конкурса, в том числе Таллинн.

Первое место по числу поданных голосов занял Владивосток (25952), на втором месте с небольшим отрывом оказался Иркутск (25689), Красноярск получил 7744 голоса, Тюмень — 7690, а Таллинн — 6 946, передает rus.err.ee со ссылкой на сайт конкурса.

Все желающие написать "Тотальный диктант" под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция.

В финальной части конкурса представители пяти городов выступили с презентациями и ответили на вопросы публики. Заявку Таллинна, которую представил председатель столичного городского собрания Михаил Кылварт, можно посмотреть на видео ниже (1 час 34 минуты с начала видеозаписи).

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