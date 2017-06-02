Таллинну не повезло: "Зеленой столицей Европы 2019" стал Осло

Торжества, посвященные выборам "Зеленой столицы Европы 2019 года", прошли сегодня в Эссене в Германии. Обладателем титула был объявлен Осло. Вместе с норвежской столицей на титул в заключительном туре претендовали Таллинн, бельгийский Гент, финский Лахти и португальская столица Лиссабон, сообщает Раэпресс.

Отбор происходил по 12 показателям состояния окружающей среды. На церемонии выступил и.о. мэра Таллинна Таави Аас, который отметил победное шествие идеи "Зеленой столицы Европы", которая родилась в Таллинне 15 мая 2006 года.

"Нас спрашивают, — сказал он, — почему инициатор не участвовал в конкурсе с самого начала? Да потому, что, критически оценивая состояние нашей столицы, мы пришли к выводу, что нам нужно время, чтобы привести ее в должный вид. И за эти годы сделано многое". В частности, он отметил влияние на экологию введения бесплатного проезда в общественном транспорте.