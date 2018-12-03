03.12.2018, 18:50

Таллиннскую телебашню, а также Арочный мост и мост Выйду в Тарту подсветят фиолетовым цветом — в честь чего?

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rus.delfi.ee
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Таллиннскую телебашню, а также Арочный мост и мост Выйду в Тарту подсветят фиолетовым цветом — в честь чего?
Pressifoto

С 1 по 7 декабря по всему миру проходит Неделя воспалительных заболеваний кишечника, в рамках которой стремятся повысить осведомленность людей о практически незаметных, но очень неприятных симптомах этих тяжелых болезней. В Эстонии в поддержку пациентов устроят особую акцию: сегодня фиолетовую подсветку включат на Арочном мосту и мосту Выйду в Тарту, а Таллиннскую телебашню будут подсвечивать до конца недели, сказано в пресс-релизе.

К воспалительным заболеваниям кишечника относят болезнь Крона и язвенный колит, которые являются аутоиммунными заболеваниями, вызывающими воспаление кишечника. Типичными симптомами являются хроническое расстройство желудка и боль в животе, а также кровянистые и слизистые выделения из прямой кишки в случае колита, и потеря веса при болезни Крона. Обоим заболеваниям свойственны частые обострения, которые могут длиться неделями, месяцами или даже годами. Чаще всего от этих заболеваний страдают молодые люди в возрасте 15-35 лет.

”Воспалительное заболевание кишечника можно назвать невидимым, и окружающие могут даже не замечать, что человек болен. Однако симптомы болезни вызывают большой дискомфорт и приводят к неприятным ситуациям как на работе, как и в личной жизни, — объяснил председатель Эстонского общества ВЗК Янек Каппер. — Кампания направлена на повышение осведомленности о заболевании и распространение информации о том, что не все болезни одинаково заметны, и то, что человек хорошо выглядит, не означает, что он себя хорошо чувствует”.

По словам гастроэнтеролога клиники Тартуского университета и члена правления Эстонского общества гастроэнтерологов др Карин Кулль, уровень заболеваемости ВЗК напрямую зависит от региона: в хорошо развитых странах (например, в Дании, Швеции, Финляндии) он более высокий, а в странах с плохим социально-экономическим положением (например, в Румынии и в России) — более низкий. ”В Эстонии ежегодно диагностируют это заболевание у 10 человек на 100 000 жителей, и общее число пациентов составляет примерно 2500 человек, — объяснила др Кулль. — За последние пару десятков лет уровень заболеваемости вырос, но, к счастью, он все еще существенно ниже, чем, например, в Финляндии, где в год ставят 26 новых диагнозов на 100 000 жителей”.

Причины возникновения ВЗК до сих пор неизвестны, и хотя диета и стресс могут повлиять на развитие симптомов, сами по себе они не являются возбудителями болезни. ”Считается, что заболевание возникает из-за совокупности генов и внешних факторов, и его невозможно предотвратить, — рассказала др Карин Кулль. — Безусловно, оно очень сильно влияет на качество жизни пациента, поэтому целью лечения в первую очередь является достижение длительной ремиссии. К сожалению, на сегодняшний день не существует лекарства, которое могло бы полностью вылечить эту болезнь, поэтому очень важно продолжать научные исследования, которые помогут объяснить механизм возникновения заболевания и разработать новые медикаменты”.

В Эстонии для лечения воспалительного заболевания кишечника все чаще используют схемы лечения биомолекулами, которые влияют на патогенные механизмы. Др Карин Кулль и руководитель организации пациентов Янек Каппер подтверждают, что лечение в Эстонии легкодоступно.

”Больше всего беспокоят вопросы консультирования и психологической поддержки пациентов, — отметил Янек Каппер. — Заболевание появляется у людей разных возрастов, но зачастую в помощи нуждаются именно молодые пациенты, у которых возникает много вопросов — как жить после лечения, как оно повлияет на их потомство, как создавать отношения или вести себя в неприятных ситуациях. На сегодняшний день представители Эстонского общества воспалительных заболеваний кишечника активно занимаются консультированием, и я советую всем к ним обращаться”.

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