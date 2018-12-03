Таллиннскую телебашню, а также Арочный мост и мост Выйду в Тарту подсветят фиолетовым цветом — в честь чего?

По словам гастроэнтеролога клиники Тартуского университета и члена правления Эстонского общества гастроэнтерологов др Карин Кулль, уровень заболеваемости ВЗК напрямую зависит от региона: в хорошо развитых странах (например, в Дании, Швеции, Финляндии) он более высокий, а в странах с плохим социально-экономическим положением (например, в Румынии и в России) — более низкий. ”В Эстонии ежегодно диагностируют это заболевание у 10 человек на 100 000 жителей, и общее число пациентов составляет примерно 2500 человек, — объяснила др Кулль. — За последние пару десятков лет уровень заболеваемости вырос, но, к счастью, он все еще существенно ниже, чем, например, в Финляндии, где в год ставят 26 новых диагнозов на 100 000 жителей”.

Причины возникновения ВЗК до сих пор неизвестны, и хотя диета и стресс могут повлиять на развитие симптомов, сами по себе они не являются возбудителями болезни. ”Считается, что заболевание возникает из-за совокупности генов и внешних факторов, и его невозможно предотвратить, — рассказала др Карин Кулль. — Безусловно, оно очень сильно влияет на качество жизни пациента, поэтому целью лечения в первую очередь является достижение длительной ремиссии. К сожалению, на сегодняшний день не существует лекарства, которое могло бы полностью вылечить эту болезнь, поэтому очень важно продолжать научные исследования, которые помогут объяснить механизм возникновения заболевания и разработать новые медикаменты”.

В Эстонии для лечения воспалительного заболевания кишечника все чаще используют схемы лечения биомолекулами, которые влияют на патогенные механизмы. Др Карин Кулль и руководитель организации пациентов Янек Каппер подтверждают, что лечение в Эстонии легкодоступно.

”Больше всего беспокоят вопросы консультирования и психологической поддержки пациентов, — отметил Янек Каппер. — Заболевание появляется у людей разных возрастов, но зачастую в помощи нуждаются именно молодые пациенты, у которых возникает много вопросов — как жить после лечения, как оно повлияет на их потомство, как создавать отношения или вести себя в неприятных ситуациях. На сегодняшний день представители Эстонского общества воспалительных заболеваний кишечника активно занимаются консультированием, и я советую всем к ним обращаться”.