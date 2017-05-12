Таллиннскую горуправу посетили морские офицеры НАТО

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф принял сегодня командира 1-й военно-морской части НАТО коммодора Оле Мортена Сандквиста и командира 1-й постоянной противоминной группы НАТО капитан-лейтенанта Йохана-Элиаса Сельямаа, значится в пресс-релизе.

Коммодор Сандквист дал обзор деятельности части и заверил, что пребывание военных кораблей НАТО в Балтийском море , бесспорно, способствует повышению безопасности Эстонии и ее жителей. В Таллинне проводятся совместные учения по координации и сотрудничеству с Военно-морскими силами Эстонии.

Кландорф посоветовал впервые находящемуся в Таллинне коммодору Сандквисту обязательно побывать в Старом городе и Морском музее, что гость пообещал сделать в субботу. В понедельник утром моряки НАТО покинут Таллинн.