Таллиннскому зоопарку исполняется 79 лет — все на праздник!

В инфопунктах в глазах будет рябить от кошачьих, речь пойдет и о шимпанзе, слонах, белых медведях и пр. Тартуские студенты-защитники природы приглашают ознакомиться с растущими в Эстонии чайными растениями и попробовать приготовленные из них чаи, Общество охотников приглашает поучиться следопытству, можно будет попробовать дать имена отпрыскам норки, в 18 часов появится возможность послушать рассказы о рыси и т.д., сообщает Раэпресс.

Билет в зоопарк по случаю дня рождения будет в субботу стоить всего 2 евро. Кассы открыты с 9 до 18 часов, пребывание на территории зоопарка разрешено до 20 часов. До этого времени можно будет приобрести входной билет в кассах самообслуживания со стороны Западных ворот (ул. Эхитаяте).

Внутренние экспозиции в этот день будут недоступны.