Таллиннскому и Нарвскому дому эстонского языка требуются энергичные люди, желающие сделать мир лучше

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, дома эстонского языка могли бы стать региональными центрами, в которых обучение эстонскому языку и его практическое применение велось бы разнообразно, в том числе в форме клубной деятельности. ”Мы ищем людей с сильной мотивацией, желающих внести свою лепту в данную область деятельности. Мы мечтаем о том, чтобы в домах эстонского языка была позитивная атмосфера, благодаря которой людям было бы приятно в них приходить за советом и поддержкой, как по вопросам изучения эстонского языка, так и для того, чтобы почувствовать себя более комфортно в эстонском обществе”.

Отобранные специалисты приступят к работе в начале 2019 года. Перед этим они пройдут углубленные курсы повышения квалификации при Тартуском университете.

Фонд приглашает всех заинтересованных на инфодень:

- в Нарве — 4 мая, 13:00-15:00 в Нарвском офисе Фонда интеграции по адресу ул. Кереса, 3, 2-й этаж;

- в Таллинне — 9 мая, 13:00-15:00 в офисе Фонда интеграции по адресу ул. Лыытса, 2A, 8-й этаж.

Срок выставления кандидатур: 18 мая 2018 года.