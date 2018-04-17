Таллиннскому и Нарвскому дому эстонского языка требуются энергичные люди, желающие сделать мир лучше

Сегодня, 17 апреля, начался поиск персонала для Нарвского и Таллиннского домов эстонского языка, которым требуются преподаватели эстонского языка и руководители проектов языкового обучения. Согласно плану, к работе они приступят в январе будущего года, сообщается в пресс-релизе.
К работе в обоих домах приступят пять специалистов, способных в равной степени как преподавать эстонский язык на категории A1 и A2, так и оживить обучение различными мероприятиями. Кроме того, на работу будут приняты организаторы и руководители учебной деятельности, задачей которых будет организация мероприятий, поддерживающих интеграцию в эстонском обществе, создание сетей сотрудничества, а также проведение языковых кафе на предприятиях и в муниципальных общественных центрах.