17.04.2018, 20:50

Таллиннскому и Нарвскому дому эстонского языка требуются энергичные люди, желающие сделать мир лучше

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rus.delfi.ee
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Eesti keele õpik
Eesti keele õpikFoto: Arno Mikkor

Сегодня, 17 апреля, начался поиск персонала для Нарвского и Таллиннского домов эстонского языка, которым требуются преподаватели эстонского языка и руководители проектов языкового обучения. Согласно плану, к работе они приступят в январе будущего года, сообщается в пресс-релизе.

К работе в обоих домах приступят пять специалистов, способных в равной степени как преподавать эстонский язык на категории A1 и A2, так и оживить обучение различными мероприятиями. Кроме того, на работу будут приняты организаторы и руководители учебной деятельности, задачей которых будет организация мероприятий, поддерживающих интеграцию в эстонском обществе, создание сетей сотрудничества, а также проведение языковых кафе на предприятиях и в муниципальных общественных центрах.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, дома эстонского языка могли бы стать региональными центрами, в которых обучение эстонскому языку и его практическое применение велось бы разнообразно, в том числе в форме клубной деятельности. ”Мы ищем людей с сильной мотивацией, желающих внести свою лепту в данную область деятельности. Мы мечтаем о том, чтобы в домах эстонского языка была позитивная атмосфера, благодаря которой людям было бы приятно в них приходить за советом и поддержкой, как по вопросам изучения эстонского языка, так и для того, чтобы почувствовать себя более комфортно в эстонском обществе”.

Отобранные специалисты приступят к работе в начале 2019 года. Перед этим они пройдут углубленные курсы повышения квалификации при Тартуском университете.

Фонд приглашает всех заинтересованных на инфодень:

- в Нарве — 4 мая, 13:00-15:00 в Нарвском офисе Фонда интеграции по адресу ул. Кереса, 3, 2-й этаж;

- в Таллинне — 9 мая, 13:00-15:00 в офисе Фонда интеграции по адресу ул. Лыытса, 2A, 8-й этаж.

Срок выставления кандидатур: 18 мая 2018 года.

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