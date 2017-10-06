Таллиннское горсобрание приняло законопроект о памятнике Довлатову

В четверг Таллиннское городское собрание приняло законопроект фракции социал-демократов, согласно которому будет создана комиссия по вопросу установки в столице памятника Сергею Довлатову. Ранее с предложением увековечить память о Довлатове в Таллинне выступил эстонский журналист и писатель Андрей Хвостов, сообщает партия.

”Теперь уже можно с уверенностью сказать: памятнику Довлатову — быть. Мы рады, что депутаты от разных фракций были единодушны в данном вопросе. Андрей Хвостов недавно сказал, что Довлатов как писатель обладал и до сих пор обладает объединяющей силой. Так вот, он сумел объединить даже оппозицию с коалицией в Таллиннском горсобрании, чему мы очень рады”, — сказал председатель оппозиционной фракции социал-демократов Анто Лийват.

Комиссия будет создана при мэрии. Члены комиссии должны будут выбрать самый удачный образ для памятника и самое подходящее для него место, а также найти решение для воплощение идеи.

”В последние годы своей жизни в Америке, когда Довлатов уже становился известным, он сказал об этом с толикой грусти: это все пришло ко мне немного поздно. Сказал бы он то же самое — слишком поздно — о признании в Таллинне? Не думаю. Эстонцы долго запрягают, но если решено, то дело будет доведено до конца. Довлатов знал местный народ. Сейчас он смотрит на нас, улыбаясь”, — прокомментировал новость Андрей Хвостов.

3 сентября, в день рождения писателя Сергея Довлатова, Андрей Хвостов вместе с другими эстонскими литераторами: Карлом-Мартином Синиярвом, Майму Берг и Кадри Кыусаар, — написал обращение в Таллиннское городское собрание, в котором предложил поставить в столице памятник Сергею Довлатову. По мнению эстонских писателей, памятник Довлатову мог бы стать символом тесных связей двух культур.