Таллиннское горсобрание поддержало предложение о сокращении количества депутатов

”Однако некоторые из этих возражений вызывают недоумение. Например, нельзя согласиться с утверждением, что Таллинном управляют только благодаря голосам Ласнамяэ, Мустамяэ и Хааберсти. Подобный уровень мышления предполагает неравенство среди жителей разных районов и незаслуженно оскорбляет людей. Таллинном управляют голосами всех таллинцев вне зависимости от их места жительства и социального статуса, — подчеркнул Кылварт. — Хочется надеяться также, что предложение ограничить состав фракций вместо сокращения числа депутатов прозвучало не всерьез, в противном случае оно говорит о желании контролировать выбор народа, поскольку число депутатов во фракции напрямую зависят от поддержки избирателей”.

”Кроме того, нет ни одной математической формулы, доказывающей, что сокращение числа депутатов может быть выгодно одной конкретной партии, как пытались доказать представители оппозиции — сказал Кылварт. — В действительности уменьшение состава Таллиннского горсобрания — это лишь вопрос разумности. Представительство районов в горсобрании гарантировано благодаря квотам и при меньшем составе. Избирательные союзы же за три последних избирательных цикла ни разу не проходили в горсобрание, хотя именно это было целью расширения состава”.

”Стоит привести и статистику работы горсобрания: если в 2008 году, когда горсобрание в последний раз состояло из 63 депутатов, были приняты 53 постановления и 251 решение, то в 2018 году состав из 79 человек принял всего 21 постановление и 185 решений. Если в 2008 году члены горсобрания подготовили 52 доклада, то в прошлом году — 47, — отметил Михаил Кылварт. — То есть нельзя утверждать, что при большем составе повышается эффективность”.

По мнению Кылварта, оппонентам некорректно ссылаться на формулу кубического корня профессора Рейна Таагепере: если бы она была эталоном и использовалась один в один на уровне государства, Рийгикогу состоял бы из 110 депутатов.

Вызывает удивление, что увеличение числа работников городской системы за счет привлечения специалистов социальной сферы, молодежной работы и защиты детей вызвало острую критику оппозиции. Тогда прозвучало утверждение, что необходимо сокращение, а не увеличение городского штата, но предложение сократить сам депутатский корпус большинство оппозиционных депутатов не поддержали.