03.10.2018, 08:37

Таллиннское горсобрание инициировало конкурс ”горожанин года”

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rus.delfi.ee
EST
VAADE RAEKOJA TORNIST TALLINNA LINNALE
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

В понедельник, 1 октября, во время Дня открытых дверей в Таллиннском городском собрании председатель горсобрания Михаил Кылварт положил начало новой традиции – избранию горожанина года.


”Таким образом мы бы хотели не только отметить выдающихся жителей города, но и отдать дань уважения традиции, приуроченной к Дню гражданина (26 ноября), когда в Эстонии выбирают гражданина года, — подчеркнул Михаил Кылварт. — Нам представляется, что сегодня, когда День самоуправлений впервые отмечается в качестве государственной знаменательной даты, уместно подумать о жителях Таллинна, достойных звания ”горожанин года”.

Этим званием планируется награждать жителей Таллинна, которые в течение минувшего года (двенадцати месяцев) внесли наибольший вклад в улучшение международного реноме столицы, изменение, развитие и улучшение жизни в городе или совершили выдающийся поступок. Претендентом на звание может стать занесенный в регистр народонаселения житель Таллинна, а представлять кандидатуры могут как физические, так и юридические лица. Представление происходит через сайт Таллинна до 12 ноября 2018 г.

В городском собрании будет создана специальная комиссия из представителей фракций с участием кавалеров Гербового знака Таллинна. Комиссию возглавит председатель городского собрания.

Tallinn Hockey weekend
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