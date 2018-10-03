Таллиннское горсобрание инициировало конкурс ”горожанин года”



”Таким образом мы бы хотели не только отметить выдающихся жителей города, но и отдать дань уважения традиции, приуроченной к Дню гражданина (26 ноября), когда в Эстонии выбирают гражданина года, — подчеркнул Михаил Кылварт. — Нам представляется, что сегодня, когда День самоуправлений впервые отмечается в качестве государственной знаменательной даты, уместно подумать о жителях Таллинна, достойных звания ”горожанин года”.

Этим званием планируется награждать жителей Таллинна, которые в течение минувшего года (двенадцати месяцев) внесли наибольший вклад в улучшение международного реноме столицы, изменение, развитие и улучшение жизни в городе или совершили выдающийся поступок. Претендентом на звание может стать занесенный в регистр народонаселения житель Таллинна, а представлять кандидатуры могут как физические, так и юридические лица. Представление происходит через сайт Таллинна до 12 ноября 2018 г.

В городском собрании будет создана специальная комиссия из представителей фракций с участием кавалеров Гербового знака Таллинна. Комиссию возглавит председатель городского собрания.