Таллиннское городское собрание приглашает на День открытых дверей!

Посетителей смогут увидеть зал заседаний, рабочие помещения фракций, пообщаться с депутатами, принять участие в экскурсиях и викторине, а также посетить инфочас председателя горсобрания и председателей фракций. День открытых дверей завершится концертом Trio Comodo во дворе здания, начало в 18:00.

Программа Дня открытых дверей

14:00 — Открытие. Гостей поприветствует председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт.

Там же можно будет зарегистрироваться для участия в экскурсиях, лекции и викторине.

14:05 — Экскурсия с Юри Куускемаа на русском языке. Ознакомление со зданием городского собрания, его историей.

14:15 — Встречи с депутатами фракций.

15:00 — Лекция Яака Юске о здании Таллиннского городского собрания и его истории (на эстонском языке).

16:00 — Инфочас председателя городского собрания и председателей фракций горсобрания.

17:00 — Викторина, в которой можно участвовать вместе с депутатами.

16:30 — Бесплатные юридические консультации члена горсобрания Прийта Пярна.

17:00 — Экскурсии на эстонском и русском языках.