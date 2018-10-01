01.10.2018, 14:20

Таллиннское городское собрание приглашает на День открытых дверей!

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rus.delfi.ee
EST
Tallinna linnavolikogu 03.05.2017
фото иллюстративноеFoto: Taavi Sepp

Сегодня, 1 октября, в честь Дня самоуправлений в Таллиннском горсобрании впервые состоится День открытых дверей. В здании по адресу Вана-Виру, 12 пройдут мероприятия, на которые приглашаются все желающие.

Посетителей смогут увидеть зал заседаний, рабочие помещения фракций, пообщаться с депутатами, принять участие в экскурсиях и викторине, а также посетить инфочас председателя горсобрания и председателей фракций. День открытых дверей завершится концертом Trio Comodo во дворе здания, начало в 18:00.

Программа Дня открытых дверей

14:00 — Открытие. Гостей поприветствует председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт.

Там же можно будет зарегистрироваться для участия в экскурсиях, лекции и викторине.

14:05 — Экскурсия с Юри Куускемаа на русском языке. Ознакомление со зданием городского собрания, его историей.

14:15 — Встречи с депутатами фракций.

15:00 — Лекция Яака Юске о здании Таллиннского городского собрания и его истории (на эстонском языке).

16:00 — Инфочас председателя городского собрания и председателей фракций горсобрания.

17:00 — Викторина, в которой можно участвовать вместе с депутатами.

16:30 — Бесплатные юридические консультации члена горсобрания Прийта Пярна.

17:00 — Экскурсии на эстонском и русском языках.

18:00 — Выступает Trio Comodo вместе с Хелле-Мооникой Хельме и Эдуардом Томаном. Концерт состоится во дворе.

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