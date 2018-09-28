28.09.2018, 15:31

Таллиннское городское собрание приглашает на День открытых дверей


rus.delfi.ee
EST
Tallinna Linnavolikogu hoone
Tallinna Linnavolikogu hooneFoto: Rauno Volmar

В понедельник, 1 октября, в честь Дня самоуправлений в Таллиннском горсобрании впервые состоится День открытых дверей. В здании по адресу Вана-Виру, 12 пройдут мероприятия, на которые приглашаются все желающие.

”Эстонские местные самоуправления, наши волости и города сыграли важную роль в образовании, восстановлении и развитии Эстонского государства, — подчеркнул председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт. — В год столетия Эстонской Республики мы впервые отмечаем День самоуправлений в качестве государственной знаменательной даты и открываем здание городского собрания, представительное собрание жителей Таллинна, для всех горожан и гостей столицы. Ждем вас в гости!”

”День открытых дверей в Рийгикогу очень популярен, мы надеемся, что и День открытых дверей в Таллиннском горсобрании, который пройдет впервые, будет интересен для горожан. Думаю, таллинцам будет любопытно узнать, кто, где и как формирует столичную политику. Добро пожаловать!”, — сказал заместитель председателя Таллиннского горсобрания Март Луйк.

Программа Дня открытых дверей

12:00 — Экскурсии для школьников по зданию Таллиннского городского собрания, на эстонском и русском языках. Возможность посетить фракции городского собрания и встретиться с депутатами.

14:00 — Открытие. Гостей поприветствует председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт.

Там же можно будет зарегистрироваться для участия в экскурсиях, лекции и викторине.

14:05 — Экскурсия с Юри Куускемаа на русском языке. Ознакомление со зданием городского собрания, его историей.

14:15 — Встречи с депутатами фракций.

15:00 — Лекция Яака Юске о здании Таллиннского городского собрания и его истории (на эстонском языке).

16:00 — Инфочас председателя городского собрания и председателей фракций горсобрания.

17:00 — Викторина, в которой можно участвовать вместе с депутатами.

16:30 — Бесплатные юридические консультации члена горсобрания Прийта Пярна.

17:00 — Экскурсии на эстонском и русском языках.

18:00 — Выступает Trio Comodo вместе с Хелле-Мооникой Хельме и Эдуардом Томаном. Концерт состоится во дворе. Школы просят предварительно зарегистрироваться по электронному адресу tallinna.linnavolikogu@tallinnlv.ee.

Дополнительная информация — по телефону 6943 223, на странице горсобрания и в социальной сети Facebook.

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