Таллиннское городское собрание приглашает на День открытых дверей

”Эстонские местные самоуправления, наши волости и города сыграли важную роль в образовании, восстановлении и развитии Эстонского государства, — подчеркнул председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт. — В год столетия Эстонской Республики мы впервые отмечаем День самоуправлений в качестве государственной знаменательной даты и открываем здание городского собрания, представительное собрание жителей Таллинна, для всех горожан и гостей столицы. Ждем вас в гости!”

”День открытых дверей в Рийгикогу очень популярен, мы надеемся, что и День открытых дверей в Таллиннском горсобрании, который пройдет впервые, будет интересен для горожан. Думаю, таллинцам будет любопытно узнать, кто, где и как формирует столичную политику. Добро пожаловать!”, — сказал заместитель председателя Таллиннского горсобрания Март Луйк.

Программа Дня открытых дверей

12:00 — Экскурсии для школьников по зданию Таллиннского городского собрания, на эстонском и русском языках. Возможность посетить фракции городского собрания и встретиться с депутатами.

14:00 — Открытие. Гостей поприветствует председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт.