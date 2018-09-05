Таллиннским районам — четверть века. Повод отпраздновать по всей столице!

Исполнилось 25 лет с реорганизации административного деления Таллинна, когда вместо прежних четырех были созданы восемь районов. Решение об этом Таллиннское городское собрание приняло, правда, в мае 1993 года, но в силу оно вступило в сентябре, пишет Раэпресс.
Этому предшествовало в 1990 году переименование четырех прежних районов — Калининского, Октябрьского, Морского и Ленинского по сторонам света — в Пыхья-, Ляэне- , Ида и Лыуна-Таллиннские (т.е. Северно-, Западно-, Восточно- и Южно-Таллиннские).
К нынешнему юбилею подготовлен обзорный труд бывшего председателя Таллиннского городского собрания профессора Сулева Мяэльтсемеэса "Районы Таллинна 25" ("Tallinna linnaosad 25").
Районы отмечают свой юбилей народными празднествами. В Кесклинна они начнутся 18 сентября с дискуссии о будущем за праздничными тортами. Пыхья-Таллинн проведет фестиваль "Коплифест". Он начнется 15 сентября в 14 часов во дворе Таллиннской морской академии. В Кристийне уже прошел 1 сентября юбилейный забег, 2 сентября в парке Лёвенру отпраздновали День королевы Кристины, 8 сентября там пройдет рок-фестиваль, билеты на который покупать не надо, 15 сентября в районном спортивном центре (бульв. Сыпрузе, 161/ул. Канну, 86) пройдет турнир по уличному баскетболу.
Ласнамяэсцы начали отмечать дату еще 26 августа, когда праздновался День Ласнамяэ. В сентябре они смогут принять участие в двух экскурсиях, во время которых Йозеф Кац расскажет об истории района. Районная управа выпустила книжку "Ласнамяэские истории. Поход из давних времен в будущее".
Ныммеская управа решила соединить воедино четверть века района с отмечаемым ежегодно 12 ноября днем предоставления Нымме прав города — таковым это район был с 1926 по 1940 год.
В Мустамяэ юбилей будет отмечаться 15 сентября в парке Мянни. Правда, этот район отметил свое рождение еще весной, 16 апреля.
В Хааберсти дате посвящены концерт на берегу пруда в Ыйсмяэ под названием "Осень в Хааберсти" 15 сентября, фотовыставка Пеэтера Ланговица "Взгляд в прошлое — Вяйке-Ыйсмяэ", которая откроется 3 октября в 14 часов в Хааберстиском социальном центре.