05.09.2018, 14:29

Таллиннским районам — четверть века. Повод отпраздновать по всей столице!

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Таллиннским районам — четверть века. Повод отпраздновать по всей столице!
Google Maps

Исполнилось 25 лет с реорганизации административного деления Таллинна, когда вместо прежних четырех были созданы восемь районов. Решение об этом Таллиннское городское собрание приняло, правда, в мае 1993 года, но в силу оно вступило в сентябре, пишет Раэпресс.

Этому предшествовало в 1990 году переименование четырех прежних районов — Калининского, Октябрьского, Морского и Ленинского по сторонам света — в Пыхья-, Ляэне- , Ида и Лыуна-Таллиннские (т.е. Северно-, Западно-, Восточно- и Южно-Таллиннские).

К нынешнему юбилею подготовлен обзорный труд бывшего председателя Таллиннского городского собрания профессора Сулева Мяэльтсемеэса "Районы Таллинна 25" ("Tallinna linnaosad 25").

Районы отмечают свой юбилей народными празднествами. В Кесклинна они начнутся 18 сентября с дискуссии о будущем за праздничными тортами. Пыхья-Таллинн проведет фестиваль "Коплифест". Он начнется 15 сентября в 14 часов во дворе Таллиннской морской академии. В Кристийне уже прошел 1 сентября юбилейный забег, 2 сентября в парке Лёвенру отпраздновали День королевы Кристины, 8 сентября там пройдет рок-фестиваль, билеты на который покупать не надо, 15 сентября в районном спортивном центре (бульв. Сыпрузе, 161/ул. Канну, 86) пройдет турнир по уличному баскетболу.

Ласнамяэсцы начали отмечать дату еще 26 августа, когда праздновался День Ласнамяэ. В сентябре они смогут принять участие в двух экскурсиях, во время которых Йозеф Кац расскажет об истории района. Районная управа выпустила книжку "Ласнамяэские истории. Поход из давних времен в будущее".

Ныммеская управа решила соединить воедино четверть века района с отмечаемым ежегодно 12 ноября днем предоставления Нымме прав города — таковым это район был с 1926 по 1940 год.

В Мустамяэ юбилей будет отмечаться 15 сентября в парке Мянни. Правда, этот район отметил свое рождение еще весной, 16 апреля.

В Хааберсти дате посвящены концерт на берегу пруда в Ыйсмяэ под названием "Осень в Хааберсти" 15 сентября, фотовыставка Пеэтера Ланговица "Взгляд в прошлое — Вяйке-Ыйсмяэ", которая откроется 3 октября в 14 часов в Хааберстиском социальном центре.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | В Эстонии задержаны двое подозреваемых в государственной измене! Они работали на ГРУ Генштаба России

05.09.2018
Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд по ходатайству Государственной прокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене. Согласно подозрению, задержанные передавали государственные секреты и засекреченные сообщения Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Подробнее




ФОТО | Неразбериха и очереди на границе: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле

05.09.2018
В группе "EZ-дуны!" в Facebook вовсю идет обсуждение того, что с 4 сентября на территорию России запрещен ввоз автомобилей, владельцем которых по документам является банк, то есть они взяты в лизинг. Действительно, на границе в Нарве сейчас наблюдаются очень большие очереди.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

В среду на Нарвском пограничном пункте время ожидания — 6 часов, на Лухамаа и Койдула — менее часа

05.09.2018
С 4 сентября на территорию России запрещен ввоз автомобилей, владельцем которых по документам является банк, то есть они взяты в лизинг. Действительно, на границе в Нарве сейчас наблюдаются очень большие очереди.
Подробнее

Ратас о госизменниках: нам еще только предстоит выяснить масштаб ущерба, нанесенного государству

05.09.2018
”Задержание двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене вызывает глубокое беспокойство. Государственная измена — одно из тягчайших преступлений, оно означает тайную и враждебную деятельность, предательство всех жителей Эстонии и доверия со стороны наших союзников", — сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
Подробнее


Эстонская полиция: ситуация на границе с РФ не связана с работой службы пограничной охраны Эстонии

05.09.2018
Руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев подтвердил, что возникшая на пограничных пунктах ситуация не связана с работой службы пограничной охраны Эстонии.
Подробнее

ФОТО | Бизнесмен Яан Тоотс продает роскошную виллу, где есть то, о чем мечтает каждая женщина

05.09.2018
На портале недвижимости Kinnisvara24 появилось интересное объявление. Свой роскошный особняк, расположенный в престижной деревне Меремыйза, выставил на продажу эстонский бизнесмен и общественный деятель Яан Тоотс. Стоимость виллы обозначена в 1 490 000 евро. Рассмотрим подробнее, что из себя представляет особняк и какой недвижимостью, помимо виллы, владеет Тоотс.
Подробнее