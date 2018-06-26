26.06.2018, 13:59

Таллиннским общественным транспортом будет руководить Денис Бородич

 (25)
дополнено в 14:36
rus.delfi.ee
EST 5
Deniss Boroditš
Deniss BoroditšFoto: Ilmar Saabas

Новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS станет Денис Бородич (Партия реформ).

Бородич был членом Центристской партии, но потом ушел к реформистам. До сегодняшнего дня он был также членом фракции Рийгикогу.

”Послушайте, вы подали мне прекрасную идею”, — заявил вице-мэр Таллинна и председатель совета TLT Калле Кландорф, когда Eesti Päevaleht cспросила у него: быть может, главой TLT станет Денис Бородич?

”Он специалист, имеет опыт управления в качестве вице-мэра Таллинна, занимался экономическими вопросами в комиссии Рийгикогу, в том числе и темами транспорта. Да, хорошая мысль”, — сказал тогда Кландорф.

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