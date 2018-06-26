Таллиннским общественным транспортом будет руководить Денис Бородич

Новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS станет Денис Бородич (Партия реформ).
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Датское издание: клиент Danske Bank в Эстонии был связан с попыткой контрабанды оружия из Северной Кореи
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Пропавшую неделю назад в Тарту пожилую женщину нашли при помощи полицейской собаки в последний момент
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
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СТУДИЯ DELFI | "Сборная России ничего нового не показала": обсуждаем результаты групп А и В
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OLYMPIC CASINO EESTI AS (ARISTA)
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INTRUM ESTONIA AS (M-PARTNER ...
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ERGO KINDLUSTUS (TRIPOD GRUPP OÜ)
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1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
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