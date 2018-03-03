Таллиннский зоопарк намерен построить "Долину тигров"

Столичный зоопарк собирается улучшить условия содержания амурских тигров, обустроив для хищников "Долину тигров" площадью больше гектара и стоимостью в два миллиона евро.

Свой вклад призывают внести всех неравнодушных, а кампания по сбору средств уже началась, сообщила в субботу, 3 марта, "Актуальная камера".

"Это не только долина для тигра, можно сказать, это экспозиция Дальнего Востока, так что мы хотим перевести и другие характерные для Дальнего Востока виды, скажем, мускусный олень", — пояснил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран.

Планируемый комплекс раскинется на площади более гектара и будет включать несколько вольеров, подземные ходы, мостки и прочие элементы, которые должны заинтересовать и тигров, и посетителей зоопарка. На строительство потребуется два миллиона евро.

"Конечно, мы ждем людей и компании, которые хотят нам помогать. И у нас есть уже страница в Facebook, там указан номер телефона, вы можете позвонить на него и дать свой вклад для тигров", — сказала представитель Общества друзей Таллиннского зоопарка Вероника Падар.