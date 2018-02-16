Таллиннский ЗАГС приглашает на "Воскресенье сердец"

В воскресенье, 18 февраля, в Таллиннском департаменте ЗАГС пройдет день открытых дверей.

Мероприятие состоится уже в четвертый раз. Двери ЗАГСа на Пярнуском шоссе, 67, будут открыты для всех желающих с 12 до 18 часов. В порядке исключения, в этот день будут приниматься и заявления о вступлении в брак, причем с регистрацией в два "горячих" летних денька — 08.08.2018 и 18.08.2018.

Посетители смогут осмотреть помещения особняка, ознакомиться с предлагаемыми здесь услугами, послушать советы опытных людей. В церемониальном зале состоится демонстрация брачной процедуры. Более двадцати фирм расскажут и покажут, что они могут предложить в рамках связанного с этим учреждением ассортимента услуг и товаров. Будет открыто "Кафе счастья" и можно будет вытянуть счастливый жребий в виде бесплатной церемонии бракосочетания.

Специалисты расскажут всем заинтересованным об изменениях в законе, вступивших в силу 1 января 2018 г., согласно которому заявление о желании вступить в брак можно подать за шесть месяцев до дня бракосочетания.

Дворец счастья на Пярнуском шоссе с 1 октября на шесть месяцев закрывается на ремонт, и ЗАГС переедет на это время в помещения бывшей Харьюской уездной управы на улице Роозикрантси. Завершение ремонта ожидается летом 2019 года.