Таллиннский университет выяснит, является ли дипломная работа Вакра плагиатом

В связи с этим Таллиннский университет созывает академическую комиссию, которая оценит, имел ли место плагиат, и сформирует позицию по принятию дальнейших решений. Решения, в том числе о том, признавать ли диплом недействительным, будут вынесены университетом исходя из закона об административном производстве, пишет Eskpress.

Выявление плагиата происходит на нескольких уровнях. В случае масштабного плагиата и более серьезных нарушений, согласно учебному распорядку, принимается решение об эксматрикуляции. За последние три года из вуза в связи с плагиатом было исключено шесть студентов.

Для выявления плагиата Таллиннский университет использует программное обеспечение URKUND.