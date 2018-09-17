17.09.2018, 14:30

Таллиннский технический университет сменил название с ТТУ на TalTech

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rus.delfi.ee
EST 1
TTÜ Inseneeriateaduskonna lõpetamine
Pilt on illustreerivFoto: Madis Veltman

Отныне Таллиннский технический университет (ТТУ) на международной арене будет носить название TalTech вместо нынешнего TUT (Tallinn University of Technology).

Университет представил Патентному департаменту ходатайство на использование и защиту торговой марки TalTech, передает rus.err.ee.

Речь идет о новом названии, которое будет использоваться за рубежом. Оно более привлекательно для иностранных студентов, чем нынешнее — Таллиннский технический университет (ТТУ).

Вуз уже зарегистрировал собственный домен taltech.ee, который ведет на сайт университета. Под новым названием вуз фигурирует и в Википедии.

Tallinn Hockey weekend
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