Таллиннский технический университет сменил название с ТТУ на TalTech

Университет представил Патентному департаменту ходатайство на использование и защиту торговой марки TalTech, передает rus.err.ee.

Речь идет о новом названии, которое будет использоваться за рубежом. Оно более привлекательно для иностранных студентов, чем нынешнее — Таллиннский технический университет (ТТУ).

Вуз уже зарегистрировал собственный домен taltech.ee, который ведет на сайт университета. Под новым названием вуз фигурирует и в Википедии.