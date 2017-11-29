Таллиннский русский музей приглашает на новую выставку и концерт

2 декабря в Таллиннском русском музее (Пикк, 29а) в 14:00 состоится концерт ансамбля ”Супрядки” и откроется выставка ”Старая вера Причудья: иконы и графика Павла Варунина”

Выставка знакомит с верой, жизненным укладом и вековыми традициями староверов Эстонии, показанными в творчестве нашего современника — Павла Варунина, сообщает музей.

Павел Григорьевич Варунин (род. 1961, Тарту) — председатель Союза старообрядческих приходов Эстонии, на протяжении многих лет — главный вдохновитель и организатор целого ряда мероприятий, посвященных изучению и сохранению культуры старообрядческих общин.

В Эстонии и далеко за ее пределами он известен также как профессиональный художник. Павел Варунин занимается резьбой по дереву, реставрацией старинных икон, оформлением печатных изданий, графикой в исконно русском ее проявлении — лубочных картинках.

На выставке Таллиннского русского музея представлены выполненные Павлом Варуниным резные иконы, а также лубки на сакральные и бытовые темы.

Лубок, появившийся в 18 веке в старообрядческой среде, на языке коротких текстов и незамысловатых, но ярких картинок, рассказывал простым людям о самом актуальном — о том, что их волновало и радовало; напоминал о важном — устоях веры, традициях благочестия. Лубок, как и любая гравюра, подразумевал ”широкий тираж” и был очень распространен в крестьянской среде.

Сюжеты лубков Павла Варунина — дань добрым традициям старины. Здесь каждый сможет найти то, что интересно ему: тонкую иронию и юмор, бытовые зарисовки и народную мудрость, священную историю и историю православной церкви.

Выставка подготовлена Марией Сморжевских-Смирновой и Зурабом Янесом.

В 14:00 в музее начнется концерт фольклорного ансамбля ”Супрядки”, в состав которого входят профессиональные музыканты — регенты церковных хоров, преподаватели музыкальных школ. ”Супрядки” исполнят духовные и народные песнопения, которые будут сопровождаться комментариями Марины Кувайцевой — научного сотрудника Нарвского музея, руководителя этнографических экспедиций.

После концерта состоится презентация печатных изданий, вышедших в последние годы в Эстонии и посвященных староверам Причудья (фольклор, сказки, песенные сборники, историческая и исследовательская литература).