Таллиннский рождественский рынок будет открыт до православного Рождества

Завершающее мероприятие рождественского рынка пройдет 6 января начиная с 12.00 и его проведет Дед Мороз Эффи, которого можно будет в этом году в последний раз увидеть на Ратушной площади. В 13.35 на сцену выйдут танцевальные группы Kiili Keerulised, Kiilitar и Kiili Kirjud, чтобы поставить точку в культурной программе, которая проходила на протяжении почти двух месяцев.

”Еще несколько дней осталось для того, чтобы всей семьей посетить рождественский рынок на Ратушной площади, признанный лучшим в Европе, и насладиться еще раз атмосферой праздника. Рождественский рынок вместе с почти сотней продавцов будет работать до вечера 7 января”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Таллиннский рождественский рынок был открыт 16 ноября прошлого года вместе с зажжением огней рождественской ели, которая после закрытия рынка останется на Ратушной площади еще как минимум на один месяц.