Таллиннский психолог о ”группах смерти” и советах родителям: дети ищут внимания и среду, где их примут

Некоторые эстонские СМИ сообщили, что игры ”синий кит”, ”беги или умри” и так называемые ”группы смерти” якобы добрались и до Эстонии. По данным Delfi, Департамент полиции и погранохраны разослал в местные школы сообщение об этом. Delfi попросил психолога Таллиннской Ляэнемереской гимназии Ольгу Поперекову рассказать о том, как родителям говорить на эту тему со своими детьми.

По нашим данным, полиция разослала в школы предупреждение для родителей и учителей о ”группах смерти”. Насколько оправдана подобная тревога?

Я считаю так, что предупрежден — значит вооружен. Многие педагоги, работая с детьми, не владеют информацией о направленности интереса молодежи. Данная информация о том, что может указывать на ”опасность”, в которой находится подросток, была очень своевременна.

Тревога абсолютно оправдана в связи с тем, что дети очень часто рисуют на теле. И тут надо понимать разницу, где рисунки просто от скуки или для украшения, а где уже именно специфические.

В российском издании ”Взгляд” детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова сказала о рассылках и сообщениях про ”игры смерти”, что они рассчитаны не на детей, а на взрослых. Причем дети, увидев их, могут просто посмеяться, а вот взрослые серьезно занервничают. Согласны ли вы с этим?

Согласна отчасти. Действительно, после публикации предупреждений для родителей не проходило и дня, чтобы кто-то из родителей не позвонил с вопросом о ”синем ките” или не пришел учитель, ”заметив” очередной рисунок на руке или в тетради ученика. Взрослые боятся больше, чем дети, и, соответственно, эти страхи передаются.

Нужно ли проводить с ребенком или подростком беседу на тему ”групп смерти”? Ведь проблема заключается в том, что это своего рода ”черный пиар”, который может только вызвать у ничего не подозревающего ребенка интерес.

Дело в том, что если с ребенком раньше не было доверительного контакта и подобных бесед, а тут появилась тема, о которой с ним как-то ”особенно” и со страхом в глазах говорят, то, соответственно, это вызовет интерес, и ему захочется посмотреть из-за чего столько шума.

А если родитель или значимый взрослый высказывает свое негативное отношение к этой ”игре”, обесценивая и принижая значимость организаторов, игроков, правил, и самой формы ”игры” (ни в коем случае не самого ребенка!), и это позиционируется в достаточно безличной форме собственных размышлений, то есть вероятность, что ребенок это услышит и примет к сведению.

Запретный плод сладок. Возможно ли как-то предотвратить пагубное влияние таких групп на детей, лишний раз не рассказывая им об этом и не подогревая их интереса?

Подобные ”игры” способны удовлетворить множество детских потребностей, одна из которых — внимание со стороны сверстников. Поэтому, если и говорить с детьми, то стоит это делать более направленно с определенными детьми, у которых уже появился интерес к данной теме, есть рисунки на теле или внешние показатели принадлежности к ”игре”. Массовое информирование, конечно же, лишь подогреет интерес и любопытство.

Насколько серьезно нужно контролировать деятельность своего ребенка в интернете и до какого возраста? Как не перегнуть палку?

Важно понимать, что сейчас подростки уже с рождения окружены информационными технологиями и гаджетами. Дети функционируют как в реальном мире, так и в киберпространстве. При этом очень часто их жизнь в интернете является более насыщенной, успешной, интересной и яркой, чем в реальности.

Наверное, отключить ребенка полностью от этой части его жизни будет ошибкой. Но все хорошо в меру, и временнóе пребывание в интернете (ночью, во время уроков) родитель может и должен контролировать. А если ребенок еще учится в начальной школе, то и сайты посещений и игры, в которые ребенок играет.

И все-таки — у подростка возникают мысли о суициде после посещения тематических групп или возникает желание посетить тематические группы после появления мыслей о суициде?

Если у ребенка нет душевного спокойствия, нет ощущения принятия, безусловной любви от своих родителей и близких, если есть мысли о непохожести на своих сверстников, ощущение инаковости, то он будет искать то пространство, где его примут. Он ищет и находит, будь то молодежные субкультуры, дворовые компании, ”группы смерти”, наркотики и т.д.

В чем корень суицидального поведения у подростков? Вопрос, естественно, сложный, но как бы вы объяснили это для испытывающих тревогу родителей?

Вопрос сложный и простой одновременно, суицидальное поведение или суицидальные мысли у подростка всегда связаны с темой любви и внимания. Детская картина смерти часто связанна с фантазией о том, как все будет после моей смерти: похороны, цветы, скорбь, вина за то, что "недолюбили"...

В таких фантазиях ребенок стремиться получить то, чего ему не хватает в реальности. Такое поведение не является желанием умереть. Это, скорее, возможность уйти от проблем, которые возникают у подростка, например, несчастная любовь, непринятие окружающими, неумение выстраивать отношения.

Также суицидальное поведение может быть проявлением аутоагрессии — если ребенок по каким-то причинам не может проявить злость вовне, то он направляет ее на себя. Также одной из причин является осознание того, что он не такой, каким его хотят видеть окружающие, в том числе его же родители.