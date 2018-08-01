01.08.2018, 16:25

Таллиннский приют для животных отмечает свой второй день рождения. И ждет вас в гости!

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rus.delfi.ee
EST 1
Pesaleidja kass Liisbeth
фото иллюстративноеFoto: MTÜ Pesaleidja

В пятницу 3 августа, с 14 до 18 Таллиннский приют для животных отмечает свой второй день рождения!

На праздновании дня рождения будут различные развлекательно-познавательные мероприятия: открытая палатка для консультаций будущих и нынешних владельцев собак, научный театр Kolm Põrsakest, детская палатка с играми, Johanna Randmann и главный гость вечера Liis Lemsalu. Таллинский приют для животных заботится как о благополучии животных, так и о благополучии общества. Он спасает не только собак и котов, но и других животных,социализирует их в надежде найти новые дома, где их будут любить.

Старается сделать так, чтобы у животных снова появилось желание радостно махать хвостом при встрече с человеком. За два года работы приют помог найти новые дома для 959 животных, но на сегодняшний день десятки котов и собак все еще ждут своих хозяев. Приют, который находится в Таллинне на Пальяссааре возле моря- один из семи, входящих в сеть приютов Varjupaikade MTÜ. Приют поддерживает город Таллинн, но наибольшую роль в поддержании животных играют ежедневно помогающие волонтеры и спонсоры.

Приют открыт для посещений каждый день с 11:30 до 18:30 и в это время можно познакомиться и поиграть с кошками, находящимися в общей кошачьей комнате, погулять с собаками, а также ознакомиться с деятельностью волонтеров. Если у тебя нет возможности посетить день рождения 3 августа, но есть желание помочь, для этого имеются 2 очень простых способа: позвонить на номер для пожертвований 900 7000 (пожертвуешь 5 евро, но обязательно дослушай звонок до конца) или можно сделать денежный перевод на счет Varjupaikade MTÜ EE561010220068203017 (с пометкой "annetus Tallinna varjupaigale”).

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