Таллиннский приют для животных отмечает свой второй день рождения. И ждет вас в гости!

Старается сделать так, чтобы у животных снова появилось желание радостно махать хвостом при встрече с человеком. За два года работы приют помог найти новые дома для 959 животных, но на сегодняшний день десятки котов и собак все еще ждут своих хозяев. Приют, который находится в Таллинне на Пальяссааре возле моря- один из семи, входящих в сеть приютов Varjupaikade MTÜ. Приют поддерживает город Таллинн, но наибольшую роль в поддержании животных играют ежедневно помогающие волонтеры и спонсоры.

Приют открыт для посещений каждый день с 11:30 до 18:30 и в это время можно познакомиться и поиграть с кошками, находящимися в общей кошачьей комнате, погулять с собаками, а также ознакомиться с деятельностью волонтеров. Если у тебя нет возможности посетить день рождения 3 августа, но есть желание помочь, для этого имеются 2 очень простых способа: позвонить на номер для пожертвований 900 7000 (пожертвуешь 5 евро, но обязательно дослушай звонок до конца) или можно сделать денежный перевод на счет Varjupaikade MTÜ EE561010220068203017 (с пометкой "annetus Tallinna varjupaigale”).