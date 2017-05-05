Таллиннский отель Viru отмечает 45-летний юбилей

Знаменитая гостиница Viru в столице Эстонии в пятницу отмечает свой 45-летний юбилей и приглашает всех желающих на день открытых дверей, передает rus.err.ee.

По случаю праздника в отеле будут открыты три фотовыставки, сообщила служба новостей "Радио 4".

После обеда можно будет познакомиться с историей отеля и дизайном его интерьера. Во время экскурсий по зданию можно будет увидеть и совершенно новые тематические номера "Финляндия — 100", а также посетить расположенный на 23-м этаже музей КГБ.

Как ожидается, мероприятия в честь 45-летия отеля будут проходить весь год, и в их рамках будут освещаться наиболее интересные моменты из истории таллиннской гостиницы.