Таллиннский опорный центр "Юкс" обновился

Открылись двери обновленного корпуса "С" опорного центра "Юкс", предназначенного для людей с признаками аутизма., сообщает Raepress.

Обновленный корпус осмотрели и.о. мэра Таллинна Таави Аас и вице-мэр Мерике Мартинсон. Они ознакомились также с художественным творчеством клиентов центра.

Как рассказала Мартинсон, в декабре прошлого года здание обрело новую крышу и обновленный фасад, а сейчас — новые вентиляционную систему, водопроводные трассы, санитарные узлы, в том числе душевые. Просторнее стали помещения для дневного пребывания как детей, так и взрослых. Работы обошлись суммарно почти в 265 тысяч евро.

Опорный центр "Юкс" — одно из городских учреждений социальной опеки для молодежи и взрослых с особыми потребностями, где обучают клиентов самостоятельно справляться с первичными необходимостями, снабжают информацией об обращении с клиентурой центра и предоставляют консультации на эти темы. Здесь оказывают и реабилитационную услугу. Сейчас у центра 128 клиентов.