Таллиннский общественный транспорт будет работать и в новогоднюю ночь

Автобусы линии 1A будут дополнительно выходить из центра города в 01.00, 02.00, 03.00, а с другого конца линии — в 01.30, 02.30, 03.30.

Линии 8, 40, 42, 60, 63, 67 и 68 — из центра города в 01.00, 02.00, 03.00, с другого конца — в 00.30, 01.30 и 02.30, а линии 8 еще и в 3.30;

Линия 18 — из центра города в 01.00, 02.10, 03.20, и с другого конца — в 00.30, 01.35 и 02.45.

Ночные автобусы линий 1A и 8 будут отправляться с остановки Хобуяама, линий 18 и 40 — с остановки Хобуяама у Главпочтамта и останавливаться на остановке Площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе (рядом с Яановской церковью), а автобусы линий 42, 60, 63, 67 и 68 — на своих обычных остановках.

Троллейбусы линий 1 и 3 дополнительно отправятся в путь с остановки Тынисмяги в 01.00, 02.00, 03.00, а в обратный путь — в 00.30, 01.30 и 02.30.

Трамваи линии 1 ночью отправятся в путь с остановки Хобуяама в сторону Копли в 01.00, 02.00, 03.00 и в сторону Кадриорга — в 00.45, 01.45 и 02.45; трамваи линии 4 с той же остановки в сторону Пярнуского шоссе в 01.00, 02.00, 03.00 и в сторону аэропорта — в 00.30, 01.30 и 02.30.

Обратите внимание!

31 декабря с 23.00 троллейбусы линий 1 и 3 пойдут до остановки Тынисмяги с разворотом там в сторону Мустамяэ. На автобусных линиях 21 и 41 при движении в сторону Балтийского вокзала отменяется остановка Площадь Вабадузе, и останавливаться автобусы будут на остановке Тынисмяги; на направлении от центра города автобусы линий 21, 40 и 41 будут останавливаться на остановке Площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе (около Яановской церкви); автобусы линий 16, 17 и 23 на направлении от центра города будут останавливаться на остановке Площадь Вабадузе около Английского колледжа на бульваре Эстония.