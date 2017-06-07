Таллиннский месячник благоустройства признан лучшей практикой городов ЕС

Дирекция программы Европейского Союза "URBACT" сообщила, что Таллиннской кампании месячника благоустройства присвоен титул лучшей практики среди городов ЕС, передает Раэпресс.

Всего конкурировали 270 программ из 219 городов 29 государств. Жюри отметило, что таллиннская кампания может быть взята за образец многими городами, легко может быть ими перенята и очень наглядна по результатам. Особенно высоко было оценено массовое вовлечение в мероприятия горожан, их объединений, а также городских учреждений.

Церемония присуждения титула состоится в рамках городского фестиваля "URBACT", который нынче пройдет в Таллинне с 3 по 5 октября.

Программа "URBACT" предусматривает выделение финансовых ресурсов на распространение знаний и обмен опытом, а также создание сетей, позволяющих освоенный в одном месте ценный опыт распространить как можно шире.

Месячники благоустройства в Таллинне проводятся с 1991 года. Информация о них на сайте http://www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu/