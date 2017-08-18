Таллиннский избирком зарегистрировал первые избирательные союзы

На состоявшемся сегодня собрании Таллиннской избирательной комиссии были зарегистрированы первые избирательные союзы для участия в выборах в Таллиннское горсобрание, которые состоятся 15 октября.
Соответствующие требованиям заявления представили союз ”Город-метро” (Metroolinn) и союз ”Эстонское движение за выживание” (Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine).
Избирательный союз ”Город-метро” зарегистрирован на основании заявления Евгения Криштафовича и Андрея Соснина, а также соглашения о партнерстве избирательного союза ”Город-метро”.
Избирательный союз ”Эстонское движение за выживание” зарегистрирован на основании заявления Райво Оргусаара и Хенна Леэтна, а также соответствующего соглашения о партнерстве.
Избирательной комиссии также представлено заявление первого независимого кандидата — Рамида Нифталиева.
Регистрация избирательных союзов продлится до 31 августа, регистрация кандидатов — до 18.00 5 сентября.