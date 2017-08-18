18.08.2017, 13:31

Таллиннский избирком зарегистрировал первые избирательные союзы

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rus.delfi.ee
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Presidendivalimised I voor august 2016
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

На состоявшемся сегодня собрании Таллиннской избирательной комиссии были зарегистрированы первые избирательные союзы для участия в выборах в Таллиннское горсобрание, которые состоятся 15 октября.

Соответствующие требованиям заявления представили союз ”Город-метро” (Metroolinn) и союз ”Эстонское движение за выживание” (Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine).

Избирательный союз ”Город-метро” зарегистрирован на основании заявления Евгения Криштафовича и Андрея Соснина, а также соглашения о партнерстве избирательного союза ”Город-метро”.

Избирательный союз ”Эстонское движение за выживание” зарегистрирован на основании заявления Райво Оргусаара и Хенна Леэтна, а также соответствующего соглашения о партнерстве.

Избирательной комиссии также представлено заявление первого независимого кандидата — Рамида Нифталиева.

Регистрация избирательных союзов продлится до 31 августа, регистрация кандидатов — до 18.00 5 сентября.

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