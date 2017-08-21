Таллиннский избирком зарегистрировал избирательный союз ”Наш Таллинн”

Foto: Rene Suurkaev

На состоявшемся сегодня собрании Таллиннской избирательной комиссии для участия в выборах в Таллиннское горсобрание, которые состоятся 15 октября, был зарегистрирован избирательный союз ”Наш Таллинн”, сообщает Раэпресс.