Таллиннский избирком зарегистрировал избирательный союз ”Наш Таллинн”

На состоявшемся сегодня собрании Таллиннской избирательной комиссии для участия в выборах в Таллиннское горсобрание, которые состоятся 15 октября, был зарегистрирован избирательный союз ”Наш Таллинн”, сообщает Раэпресс.
Избирательный союз ”Наш Таллинн” зарегистрирован на основании заявления Марии Кальюсте и Яне Снайт, а также соглашения о партнерстве избирательного союза ”Наш Таллинн” (MEIE Tallinn). Ранее были зарегистрированы избирательные союзы ”Город-метро” (Metroolinn) и союз ”Эстонское движение за выживание” (Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine).
Регистрация избирательных союзов продлится до 31 августа, регистрация кандидатов — до 18:00 5 сентября.