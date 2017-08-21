21.08.2017, 16:25

Таллиннский избирком зарегистрировал избирательный союз ”Наш Таллинн”


rus.delfi.ee
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Таллиннский избирком зарегистрировал избирательный союз ”Наш Таллинн”
Foto: Rene Suurkaev

На состоявшемся сегодня собрании Таллиннской избирательной комиссии для участия в выборах в Таллиннское горсобрание, которые состоятся 15 октября, был зарегистрирован избирательный союз ”Наш Таллинн”, сообщает Раэпресс.

Избирательный союз ”Наш Таллинн” зарегистрирован на основании заявления Марии Кальюсте и Яне Снайт, а также соглашения о партнерстве избирательного союза ”Наш Таллинн” (MEIE Tallinn). Ранее были зарегистрированы избирательные союзы ”Город-метро” (Metroolinn) и союз ”Эстонское движение за выживание” (Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine).

Регистрация избирательных союзов продлится до 31 августа, регистрация кандидатов — до 18:00 5 сентября.

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