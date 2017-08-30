Таллиннский избирком зарегистрировал еще два избирательных союза

На сегодняшнем заседании Таллинской городской избирательной комиссии к выборам в Таллинское городское собрание, которые пройдут 15 октября, зарегистрированы два избирательных союза: "Избирательный союз Сависаара и Деловой Таллинн" („Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinnˮ) и избирательный союз "Свободный гражданин Таллинна" (Vaba Tallinna Kodanik), сообщает Раэпресс.

Первый из них создали Эдгар Сависаар, Ольга Иванова, Урмас Сыырумаа и Юри Мыйз. Второй — Карли Ламбот и Тармо Трейманн.

Ранее были зарегистрированы избирательные союзы "НАШ Таллинн"(MEIE Tallinn), "Движение за выживание Эстонии" (Eesti Ellujäämisliikumine) и "Город-метро"(Metroolinn), а также одиночные кандидаты Воотеле Вахер, Кристер Киви и Рамид Нифталиев.

Регистрация избирательных союзов заканчивается 31 августа, одиночных кандидатов — 5 сентября в 18 часов.