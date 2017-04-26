Таллиннский избирательный союз раскритиковал Свободную партию

Свободная партия решила пойти на муниципальные выборы в Таллинне не по своим спискам, а в составе избирательных союзов. Таллиннский избирательный союз ”Vaba Tallinna Kodanik (VTK) обвиняет Свободную партию в попытке перехватить и ”опартиить” избирательный союз.

VTK в понедельник написал на своей страничке в Facebook очень критичный пост в отношении Свободной партии. ”В последний раз атаковал VTK бывший председатель Свободной партии Андрес Херкель, выступивший на радио ”Куку” с обвинениями, что VTK недостаточно способствут выдвижению кандидатур членов Свободной партии в Таллинне. Более того, Херкель кинул угрозу, пожелав новому председателю партии ”этой темой серьезнее заниматься”, — пишет VTK.

Сегодня, комментируя обвинения VTK, Херкель пожелал им больше занимать охватившей Таллинн коррупцией и меньше — Свободной партией.