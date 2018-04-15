15.04.2018, 11:20

Таллиннский фестиваль русской культуры 100Ѣ FEST знакомит с молодыми художниками


rus.delfi.ee
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Vene Kultuurikeskus. Mere puiestee 5
Vene Kultuurikeskus. Mere puiestee 5Foto: Vallo Kruuser

С 15 по 22 апреля в галерее Центра русской культуры (Мере пуйестеэ, 5) проходит выставка молодых художников ”Точки роста”. Открытие выставки состоится сегодня в 15.00, сообщает Раэпресс.

В рамках мероприятия посетители смогут узнать, чем живут молодые таллиннские художники, что их вдохновляет, какие препятствия им приходится преодолевать в процессе творческого взросления.
На выставке будут представлены работы известных в городе художников: Павла Семёнова, Члена Союза Художников Эстонии и Объединения свободных графиков Эстонии, чьи графические работы уже знакомы горожанам, а также мариниста Сергея Лима.

В выставке также примут участие: Ева Эллер, Марика Каттай, Анна Микитюк, Яна Покотило, Наталья Лейс, Денис Беляев, Александр Цветков, Ева-Мария Мирзоева, Наталия Царинная, Полина Ляшева, Екатерина Осадчая, Юлия Груба, Анетта Кевиш, Александра Ефимова,Ирина Данилова, Полина Слепова, София Веретенина-Халавач, Студия Gallox, школа творческого развития Bjarte.

С программой фестиваля русской культуры 100Ѣ FEST можно ознакомиться в сети Facebook: https://www.facebook.com/100jatfest/.

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