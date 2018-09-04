04.09.2018, 20:29

Таллиннский дворец бракосочетаний скоро закрывается: где теперь можно вступить в брак?

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Tallinna perekonnaseisuamet Pärnu mnt 67
Tallinna perekonnaseisuamet Pärnu mnt 67Foto: Rauno Volmar

В связи с ремонтом здания Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния по адресу Пярнуское шоссе, 67, с 19 сентября акты будут заключаться по адресу Роозикрантси, 12, а торжественная регистрация бракосочетаний будет проходить по этому адресу с 28 сентября.

Руководитель департамента Карин Каск отметила, что ремонтные работы в соответствии с договором должны завершиться к 1 апреля 2019 года, сообщает Раэпресс.

В связи с переездом, приема не будет 17 и 18 сентября. Регистрации рождений и смерти будут проходить в волостных управах, жителей города будут обслуживать также уездные чиновники департамента.

Tallinn Hockey weekend
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