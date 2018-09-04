Таллиннский дворец бракосочетаний скоро закрывается: где теперь можно вступить в брак?

Руководитель департамента Карин Каск отметила, что ремонтные работы в соответствии с договором должны завершиться к 1 апреля 2019 года, сообщает Раэпресс.

В связи с переездом, приема не будет 17 и 18 сентября. Регистрации рождений и смерти будут проходить в волостных управах, жителей города будут обслуживать также уездные чиновники департамента.