Таллиннский департамент городского планирования за полгода принял к рассмотрению 913 строительных проектов



Руководитель департамента Игнар Фьюк отметил, что полученные цифры вызывают глубокое уважение: с 1 января до 30 июня строительный отдел принял 913 новых строительных проектов.

Это, по словам Игнара Фьюка, демонстрирует, что строительство в Таллинне по-прежнему ведется очень активно. Он также рассказал, что несмотря на то, что процесс ходатайства упростился благодаря развитию электронной среды, очереди к кабинетам специалистов в приемные дни не исчезли.

Высокую нагрузку департамента подтверждает и количество выданных за первые шесть месяцев года разрешений на строительство и эксплуатацию: 578 и 485 соответственно. Извещений о строительстве за это время было зарегистрировано 357, об эксплуатации — 254.

Выдаче разрешений предшествует обязательная тщательная проверка законности строительства и соблюдения всех требований безопасности, за полгода было выдано 71 предписание либо предупреждение. Зачастую внимание специалистов к нарушениям привлекают внимательные горожане. Для получения разрешения на использование в рассмотрении находится 633 объекта.

Департамент городского планирования напоминает, что рассмотрение ходатайств ускоряет верное составление строительного проекта в соответствии со всеми требованиями и условиями, к примеру, условиями планирования и проектирования.