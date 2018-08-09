Таллиннский департамент городского планирования за полгода принял к рассмотрению 913 строительных проектов(1)
Таллиннский департамент городского планирования проанализировал работу строительного отдела за первую половину 2018 года.
Таллиннский департамент городского планирования проанализировал работу строительного отдела за первую половину 2018 года.
Руководитель департамента Игнар Фьюк отметил, что полученные цифры вызывают глубокое уважение: с 1 января до 30 июня строительный отдел принял 913 новых строительных проектов.
Это, по словам Игнара Фьюка, демонстрирует, что строительство в Таллинне по-прежнему ведется очень активно. Он также рассказал, что несмотря на то, что процесс ходатайства упростился благодаря развитию электронной среды, очереди к кабинетам специалистов в приемные дни не исчезли.
Высокую нагрузку департамента подтверждает и количество выданных за первые шесть месяцев года разрешений на строительство и эксплуатацию: 578 и 485 соответственно. Извещений о строительстве за это время было зарегистрировано 357, об эксплуатации — 254.
Выдаче разрешений предшествует обязательная тщательная проверка законности строительства и соблюдения всех требований безопасности, за полгода было выдано 71 предписание либо предупреждение. Зачастую внимание специалистов к нарушениям привлекают внимательные горожане. Для получения разрешения на использование в рассмотрении находится 633 объекта.
Департамент городского планирования напоминает, что рассмотрение ходатайств ускоряет верное составление строительного проекта в соответствии со всеми требованиями и условиями, к примеру, условиями планирования и проектирования.
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