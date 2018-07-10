Таллиннский чиновник издевается над темнокожими? Тальво Рюйтельмаа: я перевоплотился в шахтера

”На фото заведующий отделом организации движения столичного Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа развлекается при помощи блэкфейса. Его радость разделяют мэр Таави Аас и вице-мэр Айвар Рийсалу. По всей видимости, никому и в голову не приходит, что они делают что-то не так”, — продолжается пост ”Толерантной Эстонии”.

Команда сообщества пояснила Delfi, что блэкфейс имеет расистский оттенок: ”Вопрос не в том, в каких случаях использование блэкфейса оправдано, — говорят представители ”Толерантной Эстонии”. — Мы выразили удивление и грусть, что в XXI веке власти одной из европейских столиц предаются таким плоским развлечениям и, по их мнению, все в порядке. Если от работников публичного сектора исходит посыл, что шутки над людьми с другим цветом кожи — это нормально, то чего ждать от других членов общества? Как им понять, что правильно, а что нет”. Общество обращает внимание и на контекст: под фотографией Рюйтельмаа использует слово ”интеграция”. ”Как вы думаете, в каком контексте используется слово ”интегрировать”? Раньше он в открытую критиковал беженцев”.

Летние дни мэрии

”Это были летние дни мэрии, на которых я переоделся в шахтера. Если вы посмотрите на фото, то увидите, что у меня в руках рабочие инструменты шахтера”, — объясняет Тальво Рюйтельмаа, добавляя, что на шахтерской тематической вечеринке было даже продекламировано воспевающее работу шахтеров стихотворение. ”В фокусе мероприятия были шахтеры, на месте даже был каменный уголь, призванный обратить внимание на тяжкий труд людей этой профессии”, — продолжает Рюйтельмаа.

Kuvatõmmis

”Наш пост начинается предложением, в котором четко сказано ”сознательно или по незнанию”, то есть не исключена возможность, что они действительно не знали, что блэкфейс имеет расистский оттенок. Но с другой стороны — невежество — это не оправдание, когда речь идет о властях столицы европейского государства”, — настаивает ”Толерантная Эстония”.

Рюйтельмаа не устает поражаться тому, где люди черпают негатив? ”А если в следующий раз я облачусь в костюм водителя автобуса…Еще рядом с нами были пекари в белой форме. Это расценивается как Ку-клукс-клан, что ли? Это же абсурд! Нет! Были пекари и были шахтеры. Такие вещи удивляют, я бы до такого никогда не додумался”, — продолжает свои размышления Рюйтельмаа и задает риторический вопрос: почему ”Толерантная Эстония” трактует тему на свое усмотрение?

”Толерантная Эстония” и Тальво Рюйтельмаа не общались

”Им нечем заняться? Никто ко мне не обращался”, — Рюйтельмаа удивлен тому, что сообщество не обратилось к нему. ”Темой (вечеринки — прим. ред.) были шахтеры и шахтерский музей. На мне и каска надета, которая показывает, что я шахтер. Даже уголь с киркой должны были быть в руках”, — добавляет он в заключение.

”Толерантная Эстония” обратила внимание и на другой пост Рюйтельмаа, в котором он описывает чудовищную ситуацию в Брюсселе, когда, как утверждается, сирийский беженец вымогал у него деньги, грозя окрестить Рюйтельмаа расистом, если тот не даст.

”Если бы чиновник написал такое в другом развитом европейском государстве, он бы уже не работал на своем посту. Так как Эстония — страна с постсоветским мышлением — это касается отношения к меньшинствам и иммигрантам — то такой человек, к сожалению, продолжает служить в общественном секторе”.