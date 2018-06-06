Таллиннский центр культуры ”Сальме” будет основательно реконструирован

”Центр культуры возглавит в ближайшие месяцы новый директор, выбранный в ходе открытого конкурса и при участии местной общины. Одной из его важнейших задач станет разработка долгосрочной стратегии развития центра. Городские инвестиции помогут нам создать значительно лучшие условия для проведения в центре ”Сальме” различных мероприятий и деятельности культурных коллективов. Микрорайон Каламая и Пыхья-Таллинн в целом основательно изменился, и центр ”Сальме” должен шагать с этими переменами в ногу”, — подчеркнул Кальюлайд.

Масштабные работы по реконструкции центра ”Сальме” не связаны на 100 процентов с переездом Городского театра, однако в связи с этим переездом в центр будут сделаны дополнительные инвестиции.

Ремонтные работы начнутся уже в ближайшее время. На это лето запланирован капитальный ремонт подъездов, находящихся в задней части здания. В ходе ремонта заменят электросистемы, окна, двери, светильники и установят противопожарную сигнализацию. Также на двери будут установлены автоматические механизмы.

В январе 2019 года начнется реконструкция третьего этажа центра, где на месте нынешнего танцевального зала будут построены два блэкбокса — то есть две малые сцены, оснащенные необходимой техникой и освещением. В большом театральном зале будут установлены дополнительные осветительные системы и проведены другие необходимые работы. Кроме того, планируется удлинить сцену.

Также в будущем году заменят прохудившуюся крышу. Небольшие ремонтные работы пройдут и в целом ряде помещений нулевого, первого и второго этажей.

В связи с ремонтными работами центр культуры закроется в январе и вновь откроется в сентябре 2019 года. В течение восьми месяцев в центре не будут проходить мероприятия и работать кружки. В связи с этим ряду культурных коллективов понадобятся временные помещения для работы. Город поможет их найти.

Капитальный ремонт на первом и втором этажах центра культуры будет продолжен в 2021 году, после освобождения Городским театром помещений ”Сальме”.