Таллиннский ботанический сад обрел нового руководителя

В результате открытого конкурса на замещение должности директора Таллинского Ботанического сада этот пост займет Урве Синиярв, сообщает Раэпресс.

С ней будет подписан трудовой договор на пять лет.

С предыдущим директором Кармен Кяхр трудовой договор был расторгнут 21 июня по соглашению сторон.

На объявленный вслед за этим конкурс поступили 10 заявлений. Из них четверо претендентов были признаны квалификационной комиссией соответствующими требованиям и приглашены на собеседование, после чего состоялось тайное голосование, результаты которого оказались в пользу Урве Синиярв. Она окончила Таллинский художественный университет, по специальности — архитектор. Получила в Сельскохозяйственном университете Эстонии степень магистра в области ландшафтной архитектуры и степень доктора в Художественной академии Эстонии в области охраны памятников и реставрации. Имеет длительный опыт работы в Министерстве окружающей среды, где занималась вопросами охраны природы. С 2016 года работала проректором Художественной академии Эстонии по научной работе. Составитель и соавтор многих публикаций на темы ландшафтной архитектуры, реставрации парков, сохранения культурного и природного наследия.