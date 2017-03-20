Таллиннские соцдемы вызвали представителей Горхолла и Союза архитекторов

В прошлый вторник АО ”Таллиннский горхолл” признало недействительным конкурс на проектирование Таллинского городского холла по причине неподходящей цены и возможного несоответствия закону о госпоставках, значится в пресс-релизе.

Сегодня на внеочередном заседании Таллиннская горуправа решила освободить Меэлиса Пая от обязанностей председателя совета АО ”Таллиннский горхолл”.

По словам председателя фракции соцдемов в столичном горсобрании Анто Лийвата, горхолл, который является очень важным символическим и туристическим объектом, сейчас переживает новую веху своей истории благодаря сотрудничеству государства и города. ”Я хочу, чтобы все, что связано с горхоллом, было чистым и прозрачным. Несмотря на то, что мы пристально следили за этой темой в горсобрании, происходящее вокруг конкурса и Меэлиса Пая говорит о том, что мы должны постоянно держать руку на пульсе”, — сказал Лийват.

По словам Лийвата, важно организовать открытый конкурс на проектирование реконструкции горхолла, в котором у всех архитекторов была бы возможность принять участие. ”Мы желаем убедиться, что на сей раз при проведении конкурса будут выслушаны требования Союза архитекторов, а также что все пройдет в соответствии с действующими нормами”, — добавил Лийват.

В реконструкцию горхолла государство вложит 40 миллионов евро, столько же инвестирует и Таллинн. По оценке Ernst & Young, новый конференц-центр приведет в Таллинн дополнительно 18 000 туристов и соответственно 14 миллионов евро дохода (а также 5 миллионов евро в виде налогов). Кроме того, будет создано более 1000 новых рабочих мест.

Лийват считает, чтобы достичь экономического успеха, необходимо подумать и о функциональности здания. ”Сотрудничество города и государства нельзя ограничить лишь бетонными работами”, — обратил внимание Анто Лийват.

Встреча таллиннских соцдемов и представителей АО ”Таллиннский горхолл” и Союза архитекторов состоится 21 марта в 10 часов в бюро Социал-демократической партии (Toompuiestee 16, Tallinn).