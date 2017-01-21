Сегодня в Таллинне в творческом городке Теллискиви по инициативе социал-демократов и Garage48 состоится семинар "Таллинн будущего". Цель проекта — предоставить горожанам площадку, где они смогут поделиться своими идеями о том, как наша столица может стать лидером среди северных стран к 2020 году.

"Таллинн конкурирует с Ригой, Хельсинки и Стокгольмом за привлечение талантов, туристов, предприятий. Цель Таллинна — быть более инновационным, зеленым и дружелюбным городом. Это значит, что мы должны быть лучше и быстрее наших конкурентов, говорим ли мы о создании возможностей для тестирования беспилотных автомобилей или же о самом экологичном транспорте", — сказал лидер таллиннских соцдемов Райнер Вакра.

В качестве наставников в семинаре примут участие предприниматели Расмус Раск, Отт Пярна и Хелен Силдна, урбанист Теэле Пехк, преподаватель Анто Лийват и специалист по транспорту Тоомас Хайдак.

Мероприятие задумано для тех, кто хотел бы вне зависимости от своей деятельности и умений помочь в поиске наилучших решений для города. Приглашены таллиннцы, эксперты, студенты, ученые, предприниматели, инженеры и многие другие..