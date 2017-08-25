Таллиннские школьники заработали на международных олимпиадах 20 медалей

В пятницу, 25 августа, в 14:00 в Таллиннской ратуше состоится торжественный прием в честь участников международных олимпиад, которые завоевали в общей сложности 20 медалей. Дипломы и награды от города вручит вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, сообщает Раэпресс.

”Город может гордиться столь высокими достижениями таллиннских учеников. Это результат не только врожденного таланта, но также упорного труда и прилежания, которые служат примером для всех нас, — сказал Михаил Кылварт. — Благодарим также родителей учеников, учителей, директоров школ, без их участия ребятам было бы тяжело достичь столь высоких результатов”.

В эстонскую сборную входило 16 таллиннских школьников, которые приняли участие в 12 различных олимпиадах. Домой они привезли 20 медалей, среди них 5 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Больше всего медалей завоевали ученики Таллиннской реальной школы: 6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали. В международных олимпиадах участвовали также ученики Таллиннской тынисмяэской реальной школы, Таллиннского английского колледжа, Таллиннской технической гимназии, Гимназии Густава Адольфа, Таллиннской 21 школы, Образовательной коллегии Старого города, Таллиннского французского лицея.

Музыкальное сопровождение награждения прозвучит в исполнении учеников Образовательной коллегии Старого города.